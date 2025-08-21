Saremo ancora interessati dalla estremità meridionale di una saccatura di origine artica, che dalla penisola Scandinava si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Solo sulla Sicilia sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo poco nuvoloso, addensamenti nuvolosi, localmente anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, potrebbero formarsi a ridosso dei rilievi dell'isola nel corso delle ore pomeridiane. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi si registreranno dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali, inferiori sulla Sardegna, le regioni centrali, sul Molise e sulla Campania, in media o leggermente inferiori sulla Puglia la Basilicata e la Calabria, in media o leggermente superiori sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 22 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità da debole a moderata, con tendenza ad una graduale attenuazione nel corso della mattinata. Dal primo pomeriggio ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: sono previste in lieve flessione nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici generalmente in media o leggermente inferiori nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nel corso delle ore notturne e serali sulle zone collinari.