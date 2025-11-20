Saremo interessati da una ampia e profonda saccatura di origine artica che dal Mare di Groenlandia e di Barents si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini, favorendo la formazione di un'area di bassa pressione prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1007hPa, sul Mar Ligure. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fredda di origine artico-marittima. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord e sulla Toscana, inferiori sulla Sardegna e in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori al Nord, sul Molise, sulla Puglia settentrionale, sulla Campania e sulle due isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della prima parte della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali ed occasionali precipitazioni. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un avanzate ed ulteriore aumento della copertura nuvolosa fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti occidentali e sarà di intensità da debole a moderata. In serata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere da mosso a molto mosso.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.