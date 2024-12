Nel corso della giornata di oggi, saremo interessati da una saccatura di origine artica, che dalla penisola Scandinava si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Situazione che porterà alla formazione di un'area di bassa pressione, inizialmente prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1000hPa, sul Mar Ligure. Detta figura barica, nel corso della giornata di oggi, si muoverà dal Mar Ligure e seguendo una prevista direttrice di moto orientata, mediamente, da Nord-Ovest verso Sud-Est, attraverserà tutta la nostra Penisola. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della seconda parte della giornata, seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, che si estenderà gradualmente, nel corso del pomeriggio ed in serata, alle restanti regioni del nord, alla Sardegna ed alle regioni centrali del versante tirrenico. Sulle restanti zone del Paese permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature nei valori minimi faranno registrare valori in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale, mentre nei valori massimi avremo valori termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2024, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della mattinata seguirà un rapido aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale, non si esclude possano aversi locali grandinate. Nel corso della serata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà di intensità di burrasca forte forza 9, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di tempesta forza 10. Da metà giornata circa, ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord (Tramontana) e sarà di intensità di burrasca forza 7-8, con tendenza verso una graduale attenuazione nel corso della serata.

Lo Stato del mare: è previsto essere agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo e nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi. Nel complesso faranno registrare valori termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e valori in media o leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o discreta, potrebbe risultare scarsa o localmente cattiva sulle zone collinari e durante il manifestarsi delle precipitazioni.