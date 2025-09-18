Sul bacino occidentale e centrale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola è presente una estesa e robusta area di alta pressione di origine sub-tropicale. Figura barica che porterà ad avere condizioni meteorologiche tipicamente estive, caratterizzate da tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. La ventilazione sarà assente o si orienterà di direzione di provenienza secondo i regimi di brezza. Lo stato del mare è previsto essere quasi calmo o poco mosso su tutti i nostri mari. Nel corso della seconda parte della giornata, la formazione di nubi alte e stratificate, che potrebbero velare in parte o totalmente il cielo, potrebbe aversi sulle regioni settentrionali ad iniziare dal settore occidentale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale, mentre nei valori massimi avremo dati termici superiori su tutte le nostre regioni.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e superiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.