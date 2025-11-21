La saccatura di origine artica e la conseguente avvezione di aria fredda di origine artico-marittima, hanno favorito la formazione di una aria di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1009hPa, tra il Tirreno meridionale e l'Adriatico centrale. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni nord-occidentali, che nel corso della giornata si estenderà, gradualmente, alle restanti zone del Nord, alla Sardegna e alle regioni dell'alto e medio versante tirrenico. Sulle restanti zone del Paese permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulle regioni del versante tirrenico, e relative zone interne, e sulle due Isole maggiori, sulle regioni del versante adriatico avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici da leggermente inferiori ad inferiori sull'intera Penisola.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 22 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. Dalla tarda mattinata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche che porterà alla progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità forte con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7. Nel corso delle ore serali ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord (Tramontana) e sarà di intensità da moderata a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare da molto mosso ad agitato a largo.

Le Temperature: sono previste in generale e sensibile diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nel corso della notte.