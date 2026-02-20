L'area di bassa pressione che ci ha interessato in questi ultimi giorni andrà gradualmente muovendosi verso levante, inizialmente ancora farà sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola. Al suo seguito la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. La configurazione barica appena descritta, porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord, sulle regioni del versante adriatico, al Sud e sulle due Isole maggiori, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso della giornata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una avanzate dissipazione della copertura nuvolosa. Sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico il cielo si presenterà da subito poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori al Nord e sulla Toscana, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori.