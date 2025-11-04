Sulla nostra Penisola la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare grazie all'arrivo da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'intera Penisola, nel corso delle ore serali e notturne e fino al primo mattino, sulle zone pianeggianti e, localmente, lungo i litorali, potranno formarsi delle foschie anche dense o dei banchi di nebbia, che tenderanno poi a dissolversi nel corso della ore diurne. Per quanto riguarda il contesto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, su l'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine, in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi, nel corso della giornata tenderà a disporsi di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo.

Le Temperature: sono previste in lieve flessione nei valori minimi, mentre non subiranno variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.