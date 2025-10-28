Il promontorio di alta pressione che ci ha interessato in questi ultimi giorni, si va muovendo verso levante sotto la spinta, di direzione di provenienza da occidente, della parte più orientale di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa, previsto collocarsi sulla penisola Iberica. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, al Sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. La copertura nuvolosa tenderà ulteriormente ad aumentare già nel corso della mattinata ad iniziare dalle regioni nord-occidentali e dalla Sardegna, fino ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Nel corso della seconda parte della giornata, l'aumento della copertura nuvolosa interesserà anche le restanti aree del Nord, le regioni centrali, il Molise e la Campania, mentre sulle restanti aree del Sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Da metà giornata circa potranno aversi delle precipitazioni da isolate a sparse sulle regioni nord-occidentali, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio, i fenomeni precipitativi, nel corso della seconda parte della giornata, sono previsti estendersi alla Lombardia, al Trentino Alto Adige e all'alta Toscana. Sulle restanti aree del Nord e al Centro, potranno manifestarsi delle precipitazioni da isolate a sparse nel corso della serata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori su tutte le nostre regioni.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, la tendenza sarà verso un ulteriore e progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, tale che il cielo, nella seconda parte della stessa, si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. In serata a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Da metà giornata circa ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso, potrà risultare molto mosso in serata.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa in serata sulle zone collinari.