Non ci sono sostanziali novità da riportarvi, saremo ancora interessati dalla estremità meridionale di un'ampia saccatura di origine artica, prevista estendersi dal Mar di Barents, dove al suolo sarà presente un minimo di pressione atmosferica di circa 1000hPa, verso Sud, raggiungendo dapprima le isole Britanniche, dove sarà presente un secondo minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 975hPa, e con la sua parte meridionale arriverà a toccare le nostre latitudini. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, portando ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Sarà presente una estesa e compatta copertura nuvolosa, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno quasi tutte le nostre regioni, eccezion fatta per quelle settentrionali, dove le precipitazioni potrebbero aversi di debole intensità ed a carattere locale. Sulle restanti zone del Paese, i fenomeni precipitativi potrebbero far registrare, localmente, cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici in media o lievemente superiori al Nord, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari e durante il manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.