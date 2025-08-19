La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire in seguito all'approssimarsi di una goccia d'aria fredda in movimento dalla Francia, mediamente, da Ovest verso Est. Figura barica che farà sentire i suoi effetti sulla Sardegna, le regioni settentrionali e centrali, mentre sulle regioni meridionali e la Sicilia, protette ancora da un promontorio di origine sub-tropicale, sarà presente una maggiore stabilità atmosferica. Configurazione barica che nella sua interezza porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato sulle regioni settentrionali e la Toscana, aree geografiche dove il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale da sparse a diffuse al Nord, inizialmente da isolate a sparse sulla Toscana, in serata anche su detta regione i fenomeni precipitativi sono previste manifestarsi da sparsi a diffusi. Sulla Sardegna e sulle restanti regioni centrali, avremo generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, la copertura nuvolosa tenderà a compattarsi nel corso della serata. A detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi si registreranno dati termici inferiori sulle regioni settentrionali, in media sulle regioni centrali e sulla Campania, leggermente superiori alla media sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, la nuvolosità tenderà ad aumentare ulteriormente nel corso della serata, quando il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. Nel corso della giornata potranno aversi delle isolate precipitazioni, che tenderanno a divenire da isolate a sparse nel corso della serata, i fenomeni precipitativi sono previsti manifestarsi a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà, inizialmente, di intensità da debole a moderata, la tendenza sarà verso una progressiva intensificazione nel corso della giornata, fino a divenire di intensità da moderata a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere inizialmente poco mosso, il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare ad iniziare dal primo mattino fino ad avere, nel corso della seconda parte della giornata, condizioni di mare molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici generalmente in media, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa in serata sulle zone collinari.