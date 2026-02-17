Su scala sinottica Atlantico-Europea é presente un'ampia e profonda area depressionaria che dalle regioni artiche si estende verso Sud fino a lambire la penisola Iberica. Sul Mediterraneo occidentale e centrale transiterà un’accennata cresta d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione, che però non sarà in grado di assicurare condizioni di tempo stabile e soleggiato durature. Ciò accade perché la configurazione barica ci esporrà ad un'avvezione di aria fresca ed umida di direzione di provenienza da Ovest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno dei sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato sulle regioni peninsulari, mentre sulle due Isole maggiori il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Nel corso della giornata seguirà un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, sono previste interessare tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni nord-orientali e sulle zone alpine e prealpine della Lombardia, sulle restanti regioni peninsulari avremo dati termici in media o leggermente inferiori, sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni peninsulari, mentre sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media.