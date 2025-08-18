Le regioni settentrionali inizieranno ad essere interessate dalla parte più orientale di un cavo d'onda previsto collocarsi sul Golfo di Biscaglia. Sulle restanti zone del Paese, inizialmente, sarà presente ancora un promontorio di origine sub-tropicale, che tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare ulteriormente nel corso della seconda parte della giornata, fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Paese, inizialmente, sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, durante la seconda parte della giornata assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Al Sud e sulla Sicilia permarranno condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato. Nel corso delle ore centrali e pomeridiane, sulle zone alpine, prealpine ed appenniniche, potranno formarsi degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Non si può escludere che localmente i fenomeni precipitativi potrebbero manifestarsi anche sulle zone costiere. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Sardegna e sulle regioni del medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media. Nei valori massimi si registreranno dati termici in media o leggermente superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 19 AGOSTO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso, da metà giornata circa assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Nel corso delle ore pomeridiane, sulle zone interne e collinari, potranno formarsi degli addensamenti nuvolosi dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in lieve flessione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.