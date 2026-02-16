La saccatura di origine artica e l'area di bassa pressione ad essa associata formatasi sul settore orientale della nostra Penisola, si muoveranno verso levante. Al loro seguito la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente una cresta d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, porterà ad iniziali condizioni di tempo instabile sulle regioni centrali e sulla Sardegna e perturbato sulle regioni meridionali e la Sicilia, mentre al nord sarà da subito presente una maggiore stabilità atmosferica. Dal primo mattino seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni centrali, che nel corso del prosieguo della giornata si estenderà progressivamente anche alle regioni meridionali. Sulle due Isole maggiori sarà presente una moderata instabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni nord-orientali e sulle zone alpine e prealpine della Lombardia, sulle restanti regioni peninsulari avremo dati termici in media o leggermente superiori, sulle due Isole maggiori avremo dati termici superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Nord, al Centro e sulla Campania avremo dati termici da leggermente superiori a superiori, sulle restanti aree del Sud e sulle due Isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente inferiori.