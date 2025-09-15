Le regioni settentrionali saranno interessate da un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione presente sulla penisola Scandinava. Sulle restanti zone del Paese è presente un campo di pressione atmosferica alto e livellato. La descritta configurazione barica ci esporrà a correnti miti e umide di direzione di provenienza in quota, mediamente, da ponente, in seno alle quali si formeranno e muoveranno dei corpi nuvolosi che interesseranno principalmente il Nord e e molto più marginalmente le restanti aree del Paese. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, a detta nuvolosità, sul settore orientale, potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse. Sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, nei valori massimi avremo dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità da debole con possibili locali fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.