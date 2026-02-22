Saremo interessati dalla parte più orientale di una area di alta pressione di origine sub-tropicale presente sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla penisola Iberica. La sua posizione ci espone a infiltrazioni di aria fresca ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da Nord-Ovest. Configurazione barica che porterà ad avere una diffusa instabilità atmosferica, che favorirà l'insorgere di una irregolare copertura nuvolosa, che è prevista interessare con modalità diverse in l'intero territorio nazionale. Nel corso della giornata avremo delle schiarite, anche ampie, che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Nord al Centro e sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente superiori, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 23 FEBBRAIO 2026, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuto aumento nei valori minimi e in lieve flessione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.