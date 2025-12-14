La pressione atmosferica sulla penisola Iberica e sul bacino occidentale del Mediterraneo tenderà gradualmente a diminuire, in seguito all'approssimarsi dal nord Europa di una saccatura di origine artica. La parte più orientale di questo cavo d'onda farà sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola ad iniziare dal settore occidentale. Saremo esposti ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota dai quadranti meridionali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno dei sistemi nuvolosi. Al suolo sarà ancora presente un campo di pressione atmosferica alto e livellato. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni nord-occidentali, la Sardegna e le regioni del versante tirrenico. Sulle restanti aree del Paese prevarranno inizialmente condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai settori occidentali, che progressivamente si estenderà anche alle restanti zone del Paese, fino a che il cielo si presenterà a fine giornata, da nuvoloso a molto nuvoloso su tutte le nostre regioni. A detta nuvolosità dal tardo pomeriggio e nei corso della serata, potranno essere associate delle locali precipitazioni da isolate a sparse, previste interessare le regioni nord-occidentali, l'alta Toscana e la Sardegna. Sull'isola, localmente, potrebbero registrarsi delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine, prealpine e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente superiori sulle zone alpine prealpine ed appenniniche, in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, la tendenza sarà verso un ulteriore aumento della copertura nuvolosa nel corso della seconda parte della giornata, fino a che il cielo si presenterà, in serata, da nuvoloso a molto nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole. Nel corso della mattinata si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e tenderà progressivamente a rinforzare fino a divenire di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere quasi calmo o poco, la tendenza sarà verso un graduale aumento del moto ondoso nel corso della seconda parte della giornata, fino ad avere condizioni di mare generalmente mosso o localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone pianeggianti e lungo il litorale nottetempo e al primo mattino.