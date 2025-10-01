Saremo ancora interessati dalla parte più occidentale di un'ampia goccia di aria fredda presente sull’Europa orientale. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fredda ed instabile, di direzione di provenienza, mediamente, dai quadranti nord-orientali. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali e sulle regioni del medio versante adriatico e relative zone interne. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico, e relative zone interne, e sulla Sardegna, sarà presente una maggiore stabilità atmosferica e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Sulle regioni meridionali e sul settore settentrionale della Sicilia e vicine zone interne, avremo iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Sul settore meridionale della Sicilia sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, che potrebbe dar luogo a delle isolate e locali precipitazioni. Nel corso della seconda parte della giornata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare agitato a largo.

Le Temperature: sono previste in generale e sensibile diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori, sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente ottima o localmente buona.