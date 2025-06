Un promontorio, che vi ricordo rappresenta un'area di alta pressione, di origine sub-tropicale interesserà buona parte della Penisola, solo sulle regioni settentrionali, con particolare riferimento alle zone alpine e prealpine, sarà ancora attiva una diffusa instabilità atmosferica, dovuta ad infiltrazioni di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest-SudOvest in quota. Configurazione barica che nella sua interezza favorirà al Nord la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che potrà risultare maggiormente compatta sulle zone alpine e prealpine, dove potrà dare origine a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nel corso della giornata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una progressiva dissipazione della nuvolosità. Sulle restanti zone del Paese prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature nei valori minimi faranno registrare dati in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, mentre saranno superiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.