Siamo e saremo interessati da un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, figura barica che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. Nel corso delle ore pomeridiane, sulle zone alpine, prealpine ed appenniniche, potrebbero formarsi dei locali addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 29 GIUGNO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza secondo i regimi di brezza e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo, un contenuto aumento del moto ondoso potrà aversi nel corso delle ore centrali e pomeridiane, in conseguenza del manifestarsi della brezza di mare, di direzione di provenienza, mediamente, da ponente.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.