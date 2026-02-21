Saremo interessati dalla parte più orientale di area di alta pressione di origine sub-tropicale, presente sulla penisola Iberica. La sua posizione ci esporrà a infiltrazioni di aria fresca che saranno responsabili di una locale instabilità atmosferica. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di al Nord, dove nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà poco nuvoloso sulle regioni centrali e parzialmente nuvoloso al Sud e sulle due Isole maggiori. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori al Nord, sulla Sardegna, al Centro e sulla Campania, sulle restanti aree del Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: sono previste senza variazioni di rilievo nei valori minimi e in aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.