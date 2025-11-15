Continuiamo ad essere interessati dalla parte più orientale di una area di bassa pressione presente in prossimità del Golfo di Biscaglia. Figura barica che ci espone ad un'avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza da dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata delle, interesseranno il Nord, il Centro e la Sardegna. Sulle regioni settentrionali sono previste aversi delle precipitazioni da sparse a diffuse che potrebbero far registrare delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Dei locali fenomeni precipitativi potrebbero manifestarsi anche sulla Sardegna ed al Centro. Al Sud e sulla Sicilia inizialmente sarà presente una maggiore stabilità atmosferica, la tendenza sarà verso una graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della seconda parte della giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, in media o leggermente superiori sulla Sardegna e sul Lazio, in media sulle restanti aree del Centro, in media o leggermente inferiori al Sud e sulla Sicilia. Nei valori massimi avremo dati termici in media al Nord e generalmente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, da metà giornata circa la copertura nuvolosa tenderà ad essere maggiormente compatta ed estesa, fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. In tarda serata a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere mosso o molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.