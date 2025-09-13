Saremo ancora interessati da un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione in quota, legato ad una profonda area di bassa pressione atmosferica presente sul Nord Atlantico. Figura barica ci esporrà a correnti miti e relativamente umide, di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. Sulle regioni settentrionali e più marginalmente su quelle centrali, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Paese, in un contesto caratterizzato da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, non sono previste manifestarsi fenomeni precipitativi. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo al Nord, sulla Toscana e sulla Sicilia, leggermente superiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici dati termici leggermente superiori al Nord, sulle regioni del versante tirrenico e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità da debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in lieve flessione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi, ed in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nottetempo ed al primo mattino.