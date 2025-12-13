Non ci sono sostanziali novità da riportarvi, continuiamo ad essere interessati da un'area di alta pressione di origine sub-tropicale, che porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile anche se non per tutte le nostre regioni soleggiato. Gli elevati valori di umidità relativa relativa presenti nei bassi strati, favoriranno la formazione di foschie dense e banchi di nebbia e di una conseguente irregolare copertura nuvolosa costituita principalmente da nubi basse. Idrometeore che si prevede possano interessare, soprattutto nottetempo ed al primo mattino, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, tutte le nostre regioni. Un ulteriore contributo alla formazione di corpi nuvolosi, previsti interessare principalmente le regioni del versante tirrenico, quelle meridionali e le due Isole maggiori, verrà dato da infiltrazioni di aria mite ed umida, di direzione di provenienza dai quadranti meridionali, mosse da una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico, presente nell'entroterra del Nord Africa. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine, prealpine e appenniniche, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o lievemente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici da leggermente superiori a superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 14 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Il Vento: sarà assente o si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo e al primo mattino sulle zone pianeggianti e lungo i litorali.