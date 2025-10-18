Saremo interessati da un cavo d'onda presente in quota, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, mentre al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Sulla Sardegna, al Centro e sulle zone costiere della Campania, il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Sulle restanti regioni meridionali e sulla Sicilia sarà presente una maggiore instabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle zone alpine e prealpine, sulle restanti aree del Nord, al Centro e sulla Sardegna avremo dati termici inferiori, mentre al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media al Nord e al Centro, al Sud e sulle due isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 19 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Nel corso della giornata tenderà a disporsi di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo in prossimità della costa e poco mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.