CIVITAVECCHIA – «In seguito all’intervento al quale sono stato sottoposto, desidero esprimere un profondo ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario. In primis alla dottoressa Cristina Matranga, direttrice generale Asl Rm4, per la professionalità mostrata nei miei confronti, per l’impegno e la competenza profusi nel suo delicato lavoro; ai chirurghi ortopedici, dottor Carmelo D’Arrigo e dottor Mattia Fabbri, per l’esperienza, la capacità e la preparazione che contraddistingue il lavoro dei medici. Desidero altresì esprimere la mia gratitudine a tutto il reparto di ortopedia, caratterizzato da un’eccellente componente umana ed un profondo rispetto del paziente: questo contribuisce alla ripresa fisica e psicologica dello stesso, grazie anche al clima di pace e tranquillità che si respira all’interno del reparto. Un particolare ringraziamento va al Primario di chirurgia dottor Pasquale Lepiane ed al dottor Massimo Caimi che hanno seguito l’intero iter pre e post operatorio. Infine ringrazio la Asl Roma 4 e ritengo sia necessario evidenziare come nel territorio ci siano strutture sanitarie eccellenti che meritino tutto il nostro appoggio e supporto: in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare gli aspetti negativi, l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia rappresenta una di queste eccellenze, grazie agli alti standard qualitativi delle professioni sanitarie che vi operano all’interno».

Lettera firmata