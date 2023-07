CIVITAVECCHIA – «Finalmente prende avvio quanto previsto, per una nostra iniziativa, nell’articolo 24 bis del Dl Aiuti: è convocata per il 26 luglio la prima riunione, presieduta dal sottosegretario Bergamotto, del Comitato di coordinamento per la riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e di Civitavecchia».

A darne notizia i deputati di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis. «Con la nostra proposta, oggi parte integrante della legge – hanno spiegato i due parlamentari - è stato definito il percorso per l’istituzione e la convocazione del Comitato di risanamento e riconversione delle due aree industriali e per l’accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un binario che seguiremo assieme a quello della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno di programmi di investimento e di sviluppo imprenditoriale. Oggi, perciò, non possiamo che ringraziare il Ministro Urso per aver “messo le gambe” ad un’iniziativa importantissima per raggiungere il grande obiettivo della decarbonizzazione creando nuove opportunità di sviluppo e nuova occupazione».