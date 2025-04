CIVITAVECCHIA – È stato prorogato alle ore 24 del 3 giugno prossimo il termine per presentare le candidature per la “Consultazione pubblica per la reindustrializzazione dell'area dell'ex centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga Nord del porto di Civitavecchia” disposta del Mimit.

Il termine entro il quale andavano presentate eventuali proposte progettuali era fissato inizialmente al 28 aprile prossimo; ma probabilmente, cadendo anche tra ponti e festività, e per garantire un maggiore lasso di tempo per proporre idee e progetti, il Ministero ha deciso di prorogare la scadenza.

«Il Comitato per il coordinamento del phase out dal carbone della centrale Enel di Civitavecchia, al fine di promuovere la più ampia trasparenza riguardo al lavoro che sta svolgendo di raccolta e attrazione di soluzioni di riconversione e rilancio economico produttivo e sociale del territorio di Civitavecchia – si legge sul sito del Mimit - invita i soggetti imprenditoriali potenzialmente interessati a presentare proposte progettuali da realizzare nell’area di riferimento. Tutte le proposte che perverranno, verranno successivamente condivise dal MIMIT ai componenti del Comitato di Coordinamento per le loro successive valutazioni. La richiesta di manifestazione di interesse va considerata come meramente esplorativa e tale da non ingenerare alcun tipo di affidamento o pretesa in capo al proponente. Le valutazioni del Comitato terranno conto, tra le altre cose, della coerenza e compatibilità delle proposte con la disponibilità delle potenziali aree di insediamento degli investimenti da parte dei titolari delle stesse e di eventuali ulteriori utilizzi delle medesime che questi ultimi avranno eventualmente individuato, anche in relazione, a titolo esemplificativo, delle eventuali riqualificazioni, con particolare riferimento ai profili di natura ambientale. La decisione finale sul futuro delle aree – concludono dal Ministero – resterà comunque in capo ai titolari delle stesse».