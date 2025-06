CIVITAVECCHIA – «Le 28 manifestazioni di interesse arrivate per la riconversione del sito di Torrevaldaliga Nord sono un grande segnale di attenzione per il nostro territorio ed il segno più inequivocabile che a Civitavecchia ci sono le condizioni per investire e per fare impresa nell’ottica della blue economy, delle nuove energie, dell’economia circolare e della logistica. Unindustria ha contribuito a questo risultato». Ne è convinto il presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari, alla luce della conclusione dell’iter al Mimit per il phase out.

«Nelle ultime settimane abbiamo divulgato attraverso tutti i canali del sistema confindustriale il bando del Mimit ed oggi sapere che 28 investitori siano interessati a Civitavecchia ci fa ben sperare per quello che abbiamo sempre sostenuto: trasformare la crisi in un nuovo sviluppo – ha aggiunto –da quando 10 anni fa abbiamo aperto la sede, come Unindustria Civitavecchia abbiamo lavorato sodo per dare una visione di lungo periodo, superando la frammentazione che contraddistingueva le nostre imprese e costruendo un nuovo dialogo e una partnership con le capofiliera, Enel in primis. Abbiamo collaborato alla creazione di misure attrattive come la Zls (Zona logistica semplificata) o la “Carta europea degli aiuti di Stato a finalità regionale” e, in questo caso, in collaborazione con Confindustria Brindisi ci siamo adoperati per la creazione di una legge ad hoc per il nostro territorio e la conseguente apertura del tavolo al Mimit. Tutti elementi che avevamo scritto nero su bianco nel nostro “Piano Strategico per lo Sviluppo”, nel quale – ha concluso – ribadivamo l’esigenza di trasformare il nostro in un territorio attrattivo per nuovi investitori, grazie alla collaborazione con le istituzioni».