CIVITAVECCHIA – «La Zona logistica semplificata è uno strumento chiave per attrarre investimenti anche a livello locale, semplificare procedure e potenziare il sistema produttivo e logistico regionale. Uno strumento capace di rafforzare la competitività del territorio». Ne è convinto Giancarlo Turchetti, segretario generale della Uil Viterbo e Alto Lazio, intervenendo sulla costituzione della Zls del Lazio che include 49 comuni: i principali sono Viterbo, Civitavecchia, Fiumicino, Roma, Latina, Rieti, Frosinone e Cassino.

«L’istituzione della Zls nel territorio di Viterbo e Civitavecchia – prosegue Turchetti – rappresenta un risultato fondamentale perché ci mette in condizione di competere con altri territori che hanno già questo strumento. Un passaggio strategico fondamentale per rafforzare la capacità del territorio di attrarre investimenti, introducendo procedure accelerare, sportelli unici dedicati e agevolazioni fiscali che permetteranno alle imprese di ridurre tempi e costi».