TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia promuoverà un ciclo di incontri periodici con i rappresentanti del mondo agricolo locale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo, ascoltare esigenze e proposte, e affrontare insieme le sfide presenti e future del comparto.

«Sappiamo bene come Tarquinia vanti una forte vocazione agricola - spiega il presidente Alberto Riglietti - il settore primario è infatti da sempre uno dei pilastri economici, occupazionali e identitari del nostro territorio. Ecco perché è importante un confronto aperto e costante con chi lavora rappresenta il settore. L’Università Agraria di Tarquinia ritiene pertanto fondamentale istituire momenti stabili di dialogo e collaborazione». Il primo incontro, che si terrà a febbraio in una data che sarà comunicata a breve, vedrà anche la partecipazione dell’onorevole Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, a conferma dell’attenzione e del supporto delle istituzioni regionali nei confronti del settore agricolo e del territorio tarquiniese.

L’iniziativa darà il via a un percorso strutturato di ascolto e co-progettazione, finalizzato a sostenere lo sviluppo agricolo locale, migliorare la gestione del patrimonio agrario e individuare insieme strumenti di supporto, crescita e promozione per il comparto.

«Occorre oggi più che mai fare sistema - conclude Alberto Riglietti - per promuovere il territorio e valorizzare i nostri prodotti; un tavolo di confronto, se sviluppato in maniera permanente, può tradursi in un prezioso strumento di consultazione e cooperazione, nonché di propulsione e coordinamento, attraverso cui recepire istanze e lavorare a soluzioni e risposte per il territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA