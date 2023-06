Nell’ambito del progetto “Ready to export – Supporto all’esportazione delle Pmi”, realizzato con il contributo della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma, Unindustria organizza due momenti di incontro con le Pmi in cui saranno coinvolte Sace e Simest, due dei principali stakeholders nazionali operanti nell’ambito dell’internazionalizzazione. Il primo incontro si terrà con Sace il 13 giugno alle 15 presso la sede di Unindustria a Viterbo.

Sace è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mond. Da quarantacinque anni, il Gruppo Sace è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende con un ruolo recentemente ampliato da nuovi strumenti per sostenere la liquidità, gli investimenti per la competitività e per la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Le opportunità offerte da Sace verranno illustrate e discusse con i partecipanti da Fabio Colombo, Regional Manager Sales Pmi Centro di Sace.