MONTEFIASCONE - Successo sul colle falisco per la Festa dell’Olio e dell’Olivo, la manifestazione organizzata dalla rete di imprese Montefiascone in Vetrina, in collaborazione con la Pro loco Montefiascone e con il patrocinio del Comune, e svoltasi nel fine settimana del 14 e 15 dicembre 2024.

Nonostante il maltempo, l’evento ha riscontrato un’ottima partecipazione di pubblico alle varie iniziative in programma presso il Prato Giardino comunale, tra stand delle aziende produttrici, show cooking, degustazioni guidate, conferenze e momenti di socializzazione. Presente all’inaugurazione, tra gli altri, la sindaca Giulia De Santis, insieme alla presidente di Montefiascone in Vetrina Alessandra Di Tommaso e a Vincenzo Peparello di Cat Sviluppo Imprese Management.

«La Festa dell’Olio e dell’Olivo - commentano dalla Rete di imprese Montefiascone in vetrina - è stata un’importante occasione per promuovere la tradizione olivicola del territorio e in generale la cucina e i prodotti tipici locali, che ha visto il coinvolgimento di produttori di elevata qualità e l’intervento di rinomati professionisti dell’agroalimentare. Appuntamenti come questo, inoltre, contribuiscono a ravvivare e rendere attrattivi i centri storici», concludono.

La rete di imprese Montefiascone in Vetrina, finanziata dalla Regione Lazio e che coinvolge oltre 50 imprese e attività della città, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’evento, le realtà che hanno collaborato e dà appuntamento alle prossime iniziative di promozione del territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA