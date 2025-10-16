SORIANO NEL CIMINO - Il comune di Soriano nel Cimino ha preso parte al Ttg Travel Experience di Rimini, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia, all’interno dello spazio della Regione Lazio, portando la voce e le peculiarità del nostro territorio in un contesto di rilevanza internazionale. L’assessore Rachele Chiani, vicesindaco di Soriano nel Cimino, è intervenuta nel panel dedicato al progetto “Borghi Artigiani: le eccellenze artigiane, culturali ed enogastronomiche nella Tuscia”, moderato dal consigliere regionale Daniele Sabatini. Soriano al centro del progetto pilota di Confartigianato, come Borgo Artigiano, presentato dal presidente di Confartigianato Lazio Michael Del Moro e dalla dottoressa Eleonora Celestini. Sono intervenuti al panel il commissario della Comunità Montana Monti Cimini Fabio Menicacci, che ha posto l’accento sulla necessità di rilanciare i comuni del territorio Cimino, e il presidente dell’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio Antonio Tempesta. «Soriano nel Cimino è orgogliosa di essere parte di un progetto che unisce cultura, tradizioni, artigianato ed enogastronomia – ha dichiarato l’assessore Rachele Chiani –. La nostra comunità rappresenta un esempio concreto di come il turismo possa crescere valorizzando identità e saperi, senza dimenticare la tutela dell’ambiente e del paesaggio dei Cimini». Partecipare a una vetrina prestigiosa come il Ttg di Rimini significa dare voce al nostro borgo e all’intera Tuscia, facendone conoscere le eccellenze a livello nazionale ed internazionale», conclude il sindaco Roberto Camilli. Il Comune ringrazia la Regione Lazio, la Giunta Rocca e l’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo per l’impegno profuso nel rendere la Tuscia protagonista in uno dei più importanti eventi del settore, riconoscendone il valore come destinazione turistica autentica, ricca di storia, arte e tradizioni.

