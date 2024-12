“La protezione” e “La previdenza”. Sono i temi che verranno affrontati, rispettivamente domani e giovedì, nel corso dei nuovi appuntamenti online di educazione finanziaria, completamente gratuiti e rivolti a tutti i cittadini viterbesi, organizzati da Poste Italiane e previsti per le 10 e le 16,30. Durante le due giornate i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale, per vivere al meglio gli anni della pensione, e sull’utilità della protezione, regolando il proprio presente e assicurando un futuro sereno ai propri cari.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Gli appuntamenti previsti al mattino per la giornata di domani martedì 16 e nel pomeriggio per giovedì 18 aprile saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete Lis. Per partecipare basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, il tool di budgeting “I conti di casa”, uno strumento, semplice e intuitivo, gratuitamente scaricabile, utile a tenere traccia delle entrate/uscite mensili/annuali e a definire la quota di risparmio da accantonare in modo da facilitare le proprie scelte economiche e il raggiungimento degli obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’organizzazione delle Nazioni Unite.

