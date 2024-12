RONCIGLIONE - Si è svolta sabato scorso, presso la sala messa a disposizione dal presidente della Comunità Montana dei Cimini, la presentazione dell’Info Point del Lago di Vico, prima fase di un progetto più ampio che mira a valorizzare il paesaggio del Lago di Vico e della Riserva naturale dei Monti Cimini. Il progetto vuole sviluppare un percorso paesaggistico che metta in evidenza la bellezza naturale e la biodiversità della Riserva Naturale dei Monti Cimini , creando un’attrazione turistica sostenibile e coinvolgente, presentata e diffusa dall’Info Point che fornirà informazioni su cultura, storia, e attrazioni locali, regionali e nazionali. L’iniziativa vuole unire natura, arte contemporanea e cultura locale, integrando opere d'arte contemporanea nel paesaggio che creino un dialogo visivo tra arte e natura. Il maestro Stefano Cianti, ideatore della parte artistica del progetto, ha dato un piccolo assaggio degli obiettivi del progetto, abbellendo la sala con sue opere. «Ogni comune facente parte del parco riconosce il valore del territorio del parco e si racconta attraverso opere d’arte contemporanea, collocate nei luoghi più suggestivi della Riserva, che si collegano ai borghi limitrofi tramite nessi creativi», ha spiegato Cianti, aggiungendo: «Si tratterà di opere palcoscenico, interattive, con le quali poter comunicare e sulle quali organizzare performances artistiche, veicoli di messaggi legati ai sensi». Alla base dell’intera iniziativa la volontà promuovere pratiche turistiche sostenibili per preservare l'ecosistema della riserva, come ha evidenziato il Commissario straordinario dell'Ente Parco dei Monti Cimini Riserva Naturale del Lago di Vico, Alessandro Pontuale, promotore dell’intero progetto, nato da una collaborazione tra pubblico e privato che ha dato al parco una nuova veste, avvicinandolo alle attività turistiche rendendolo promotore di attività volte all’incremento dei flussi turistici nell’area del parco e delle zone limitrofe. Fondamentali la presenza e l'appoggio della Regione Lazio rappresentata da Daniele Sabatini capo gruppo Fratelli d'Italia e Giulio Menegali Zelli Iacobuzi presidente della Commissione Ambiente e Agricoltura e da, che hanno arricchito la presentazione con due interessanti interventi. A sottolineare quanto il progetto abbia suscitato interesse, gli interventi sempre entusiasti del sindaco di Caprarola Angelo Borgna e di Pietro Nocchi, sindaco di Capranica nelle vesti di vice presidente della provincia di Viterbo, presente anche il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni e i consiglieri Fernando De Santis e Francesco Laurenti e la presenza di operatori e guide turistiche del territorio. Erano presenti anche operatori e guide turistiche del territorio e i responsabili dell’infopoint Fabio Ceccarelli e Lavinia Girelli. A concludere la presentazione i golosi prodotti della Cimina Dolciaria, tra i partners del progetto, a testimoniare la volontà dell’Info Point di rappresentare il territorio con degustazioni, esposizione di prodotti tipici locali legati al segmento food in co- branding con gli operatori del territorio, finalizzate alla conoscenza della cultura e delle identità locali. La sede dell’Infopoint è situata nel comprensorio di Punta del Lago, in Ronciglione, via dei Cerri n. 13, presso l’impianto sportivo polivalente dotato di ampio parcheggio, servizi igienici, area WI FI, servizio bar e tavola calda.

La posizione è strategica ed accessibile ai turisti. L’Info Point sarà attivo da sabato 19 aprile con orario invernale: sabato dalle 10 alle 18; domenica dalle 10 alle 13; dal 1° giugno con orario estivo tutti i giorni dalle 10 alle 18.

©RIPRODUZIONE RISERVATA