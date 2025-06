CIVITA CASTELLANA - «Esprimo grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal birrificio Itineris di Civita Castellana, che ha conquistato il secondo posto al Premio Cerevisia, concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni brassicole italiane». Così, il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, firmatario dell’emendamento di una riduzione delle accise sulla birra artigianale, in particolare proprio per i piccoli birrifici.«La riduzione ci ha permesso di reinvestire in formazione, aggiornamento tecnico e attrezzature, elementi che hanno un impatto diretto sulla qualità del prodotto e sulla capacità di valorizzare il territorio attraverso le nostre birre», spiegano Stefania Cupelloni e Claudio Conti, titolari del birrificio Itineris.

«Non si tratta solo di numeri – sottolineano – ma di stimoli reali per piccoli produttori come noi, che possono così continuare a crescere in modo sano, competitivo e virtuoso». «Questo riconoscimento – prosegue il deputato – rappresenta una conferma della qualità, dell’innovazione e della passione che caratterizzano le realtà produttive della Tuscia, capaci di affermarsi anche in contesti di rilevanza nazionale. Il birrificio Itineris è un esempio virtuoso di come si possa coniugare tradizione artigianale e capacità imprenditoriale, valorizzando il territorio attraverso prodotti di eccellenza», conclude Rotelli. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri. «Un risultato che ci riempie d’orgoglio e che premia il lavoro, la dedizione e la qualità di una realtà locale in continua crescita – afferma il primo cittadino -. Il successo di Itineris è anche il successo di tutta la nostra comunità, che crede nell’impegno e nell’eccellenza delle proprie imprese. Il secondo posto di Itineris al prestigioso Premio Cerevisia è un risultato straordinario, che dimostra come anche nei piccoli centri si possano raggiungere traguardi di grande rilievo. Come amministrazione comunale – conclude il sindaco – esprimiamo grande soddisfazione, restando pronti a sostenere con convinzione tutte le realtà che investono nella valorizzazione del nostro territorio».

