CIVITAVECCHIA – Si è svolta oggi la PMY Day, Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, organizzata dal Comitato Piccola Industria di Unindustria e ideata dalla Piccola Industria di Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema.

L’iniziativa ha visto la partecipazione nel Lazio di 22 aziende associate Unindustria e di 1000 studenti degli istituti superiori e università, il numero più alto mai registrato, testimoniando ancora una volta la vitalità e l’impegno delle Pmi, cuore pulsante dell’economia del territorio. In città coinvolta la Mario Guerrucci srl (presente Francesca Guerrucci, presidente anche di Piccola industria di Civitavecchia) ed un gruppo di studenti dell’IIS Calamatta. A portare i saluti anche Fabio Pagliari, Presidente Unindustria Civitavecchia.

Il tema dell’edizione 2025 è stato “Scegliere” in una molteplicità di significati. Scegliere cosa diventare e quale strada intraprendere per costruire il proprio percorso personale e professionale. Scegliere con responsabilità e coraggio, in modo consapevole e informato i propri obiettivi e le competenze necessarie per raggiungerli.

L’evento, che si inserisce nell’ambito degli appuntamenti di Unindustria per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, rappresenta un’importante occasione per condividere con i giovani il ruolo produttivo e sociale delle imprese, costantemente impegnate nella realizzazione di prodotti e servizi di eccellenza, e protagoniste di nuove opportunità di sviluppo, occupazione e benessere per il territorio e per il Paese.

«Oggi, in occasione della XVI Edizione del PMI Day con l’apertura delle nostre imprese agli studenti – ha dichiarato Cristiano Dionisi Presidente Comitato Piccola Industria di Unindustria - vogliamo offrire un’occasione concreta per far conoscere da vicino la realtà industriale italiana, le competenze che essa richiede e le opportunità professionali che è in grado di generare. Quest'anno il tema “Scegliere” ci invita a riflettere sull’importanza delle decisioni che costruiscono il futuro: scegliere di credere nel proprio talento, di investire nella formazione, di restare curiosi e aperti al cambiamento. In un contesto competitivo e in costante trasformazione, la scelta non è soltanto un atto individuale, ma un investimento responsabile verso il futuro del Paese. Le nostre piccole e medie imprese sono luoghi in cui idee, passione e competenza diventano realtà. Aprire oggi le porte ai ragazzi significa offrire loro l’opportunità di scoprire da vicino il valore del lavoro, l'innovazione e l’impegno quotidiano che animano le nostre aziende. È un invito a scegliere con consapevolezza e coraggio il proprio percorso, affinché possano compiere scelte libere, informate e fondate sui propri talenti e aspirazioni».

«Il PMI Day è ormai divenuto un appuntamento consolidato di responsabilità sociale, che le imprese vivono come un impegno concreto e un’occasione preziosa di dialogo con i giovani e con il mondo della scuola. In un momento storico di grandi trasformazioni per il lavoro e per la società – ha dichiarato Carla Picozza, componente del Board nazionale del PMI Day di Confindustria – questa iniziativa rappresenta un ponte tra imprese, studenti e famiglie, fondato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di esperienze e valori. Partecipare al PMI Day significa contribuire alla crescita delle nuove generazioni, trasmettendo conoscenza, passione ed entusiasmo, e aiutando i ragazzi a orientarsi con maggiore consapevolezza nel loro percorso formativo e professionale».

Queste le aziende coinvolte nelle provincie del Lazio: Triumph Group International e Università Campus Biomedico (Roma); Indexa Italia 2 srl, Ometec Srl, Pisani Francesco & Figli spa, Sogo Spa, Tecnavan Interiors srl (Frosinone); Dublo srl, Elleci, Gruppo Gesa Srl, La Livrea, Lupoli Spa, Mappi International srl, Refecta srl, Sogin spa sede Borgo Sabotino (Latina); Sistemi Informativi srl (Rieti); Ceramica Catalano Spa, Mastrogregori Aldo srl (Viterbo); Misa Srl (Aprila); Europlastics Srl, Tmp srl (Cassino); Mario Guerrucci srl (Civitavecchia).

Di seguito gli istituti scolastici e le università coinvolte: Istituto San Giuseppe Casaletto, IIS Leopoldo Pirelli (Roma); Liceo Scientifico e Linguistico Statale Ceccano, Istituto Tecnico Industriale Statale M.O.V. M. Don Giuseppe Morosini, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Corso di Economia Applicata all'Ingegneria, Facoltà di Ingegneria Gestionale (Frosinone); Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina, Liceo Scientifico Ettore Majorana, IISS Teodosio Rossi, IIS Marconi, Istituto di Istruzione Superiore Statale Galilei-Sani (Latina); IIS Celestino Rosatelli, IIS Luigi di Savoia (Rieti); Istituto di Istruzione Superiore Paolo Savi, Complesso Scolastico J.J. Rousseau (Viterbo); IIS Largo Brodolini (Aprilia); Istituto Tecnico Industriale E.Majorana (Cassino); IIS Luigi Calamatta (Civitavecchia).

©RIPRODUZIONE RISERVATA