CERVETERI - Il vino di Cerveteri, della Cantina Sociale, vuole rafforzare il rapporto con la ristorazione locale. Decisione che, a detta del presidente Emanuele Badini, sta portando i giusti frutti. Spesso non si vedeva il vino etrusco sui tavoli dei ristoranti locali, cosa che sicuramente non porta vantaggi all'intero del comparto agricolo del territorio. «Abbiamo rafforzato una collaborazione con il ristorante Belvedere di Ladispoli - ha raccontato Badini - per promuovere il vino della cantina che è la storia dell'enologia del territorio. Abbiamo trovato ampia disponibilità dai proprietari che ci consentono di far conoscere ancora di più le nostre etichette. Infatti- continua - abbiamo organizzato una cena di piatti dello chef Marco Porro , abbinati ai vini migliori della nostra cantina. Lo scopo è di valorizzarne la qualità e siamo sicuri che possiamo raccogliere risultati significativi se ci fosse maggiore attenzione da parte dei ristoratori sui prodotti locali».

