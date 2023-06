Autotrasporto: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto direttoriale che definisce le modalità operative per accedere agli incentivi per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Nei giorni scorsi, attraverso un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, era stato annunciato il contributo fino a 550mila euro per l’acquisto di queste tipologie di mezzi, con lo stanziamento di 25 milioni di euro da parte del Mit.

La misura riguarda le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (Ren) e all’Albo degli autotrasportatori. Al finanziamento possono accedere quelle che hanno avviato gli investimenti a partire dallo scorso 24 maggio.

Mancava solo il decreto per stabilire le modalità e i termini di presentazione delle domande, le fasi di prenotazione e rendicontazione per usufruire dei contributi. Ed è quello diffuso in queste ore.

Le domande possono essere presentate dal 26 giugno all’11 agosto 2023, per informazioni e assistenza è possibile contattare la Cna di Viterbo e Civitavecchia allo 0761.229220.