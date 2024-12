Realizzata dalla Camera di Commercio una brochure informativa sulla nuova Camera arbitrale e sul servizio di arbitrato amministrato al quale è possibile rivolgersi. L’arbitrato è un mezzo alternativo alla giustizia ordinaria per la risoluzione di controversie di natura economica e commerciale. Numerosi i vantaggi dell’arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria, tra cui la rapidità, la riservatezza, i minori e predeterminati costi, la competenza tecnica degli arbitri. Il ricorso alla Camera arbitrale è possibile se nel contratto è stata inserita una clausola compromissoria, ovvero una clausola contrattuale in cui le parti concordano, in caso di controversie, di affidarsi alla Camera arbitrale, oppure se all’insorgere della controversia, le parti sottoscrivono un compromesso arbitrale con il quale decidono di affidare la decisione alla Camera arbitrale. Il tribunale arbitrale, designato dal Consiglio Arbitrale, gestirà le controversie in conformità a quanto stabilito dallo statuto e regolamento di arbitrato amministrato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’arbitrato sul sito della Camera di Commercio di Rieti Viterbo https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/regolazione-del-mercato_52/arbitrato_65/.