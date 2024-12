Nel Viterbese a febbraio si sono tenute le assemblee di Federcasse e Abi. Si è partiti con le assemblee online il 14 con Bcc di Roma e il 15 con Banca Lazio Nord, per finire poi martedì 20 con l’assemblea di piazza delle banche aderenti ad Abi. Ampia la partecipazione agli appuntamenti provinciali da parte delle lavoratrici e lavoratori, che hanno approvato all’unanimità sia la piattaforma Federcasse che l’ipotesi di rinnovo del contratto Abi.

Tra gli argomenti di maggior spicco non solo la parte economica ma tutto l’articolato nel suo complesso è stato positivamente valutato dai colleghi e dalle colleghe. L’importanza del contratto quale strumento a difesa della contrattazione collettiva, la cabina di regia quale strumento per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica, la visione sociale con i temi della maternità, dell’inclusione, del comporto di malattia, la novità sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e sull’orario di lavoro sono i temi che hanno caratterizzato il dibattito all’interno delle assemblee.

«L’accordo raggiunto in l’Abi – dichiara ic può essere considerato storico. Un esito favorevole che sottolinea gli importanti traguardi raggiunti con questo rinnovo contrattuale, il cui merito principale è quello di aver ridato dignità, lustro e importanza alla categoria. Un risultato non scontato che va riconosciuto a tutte le OO.SS. apprezzato soprattutto in un territorio dove il legame con le famiglie, le imprese e le comunità è molto forte. Un rinnovo contrattuale che oltre all’ incremento economico, introduce importanti novità in tema di partecipazione dei lavoratori, di riduzione dell’orario di lavoro, di pari opportunità e inclusione».

«Ora – continua Alessandro Scorsini – bisognerà lavorate sul tavolo di Fdercasse, dove sono coinvolti circa 36500 lavoratori del settore in attesa del rinnovo contrattuale. Tutt’altro che scontato sarà il risultato finale, quindi massima attenzione e fari accesi sulla trattativa per i colleghi del Credito Cooperativo, che salvo imprevisti partirà a Marzo al termine delle assemblee nazionali per l’approvazione della piattaforma di rinnovo del Ccnl».

