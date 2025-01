CIVITAVECCHIA – Zerofobika torna protagonista, questa volta al teatro Traiano, per una serata di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana - comitato di Civitavecchia. Con la partecipazione della cantante Federica Pettinari si terrà l’atteso evento in programma per venerdì 10 gennaio alle 21. La serata di solidarietà è stata organizzata dall'Associazione Culturale Pino Cannizzaro, grazie all’impegno del presidente Patrizio Tisato, con la collaborazione di PAUL eventi e Radio Blue Point. Info e prenotazione posti: 3888017149 - 320 0658178.