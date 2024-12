VITORCHIANO festeggia l’Epifania 2024. Il comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo ha infatti fatto scendere in piazza le Befane: un folto gruppo di vecchiette è stato accolto da grandi e piccoli per il borgo di Vitorchiano, regalando caramelle e dolciumi a tutta la popolazione. Poco più tardi, a cura dell'amministrazione comunale presso l'ex cinema, si è assistito allo spettacolo "Historieta De Un Abrazo" della compagnia Girovago e Rondella, che hanno intrattenuto grandi e bambini, con canti, storie e magie. «Il ringraziamento va al Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo - commentano dal Comune - e a quanti sono riusciti a partecipare agli eventi avuti in questa fredda mattina di Epifania.

