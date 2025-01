Pienone in piazza della Rocca per la Befana 115. Il cambio di location, vista l’interdizione di piazza del Comune per lavori, ha vinto e convinto. Migliaia tra bambini e famiglie oggi hanno affollato piazza della Rocca, sin dalle prime ore del pomeriggio, per l’appuntamento con la befana organizzata dai vigili del fuoco.



Alle 18 tutti con il naso all’insù per ammirare lil volo della vecchietta da 35 metri d’altezza.

Una discesa su una teleferica di 130 metri, realizzata in due tempi in cui si sono alternate altrettante befane: il primo tratto di 80 metri da palazzo Grandori alla Rocca Albornoz e il secondo di circa 50, da qui alla fontana del Vignola.

L'impresa è stata realizzata grazie all'esperienza e alla professionalità dei vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), che hanno lavorato fin dal pomeriggio per garantire una discesa sicura e spettacolare. A scendere a terra, in questo secondo tratto, è stata, per la prima volta nella storia della manifestazione, una donna, Enza Algeri, vigile del fuoco.



La discesa della nonnina è stata preceduta, infatti, da una serie di iniziative che hanno animato tutto il pomeriggio: l’intrattenimento della cartoon cover band Cavalli a dondolo, seguito dalle danze caraibiche a cura della scuola di danza Toda Una Vida e subito dopo l’esibizione dei piccoli grandi talenti, allievi della Artist Academy, proposti dall’attrice e cantante Laura Leo, conduttrice dell'evento. C’è stato un momento dedicato alle poesie mentre alcune le befane erano impegnate a distribuire caramelle e zucchero filato. Momenti di allegria e intrattenimento anche con i clown di corsia Goji Vip.



L’evento è stato organizzato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dal Comune di Viterbo e dall'Associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale.