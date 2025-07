Nelle sere d’estate, Tarquinia si svela in una luce diversa, più morbida, più intima, capace di restituire tutto il fascino del suo straordinario patrimonio artistico.

Il 17, 24 e 31 luglio 2025, la guida turistica Claudia Moroni accompagnerà i visitatori in un emozionante percorso a piedi nel centro storico della città, tra monumenti, vicoli e scorci che, di notte, acquistano un’atmosfera suggestiva e senza tempo. L’iniziativa propone un itinerario pensato per far conoscere – o riscoprire – alcuni dei luoghi più significativi di Tarquinia, con l’occhio esperto e la voce narrante di chi da anni racconta il territorio con passione e competenza. Durante la visita si toccheranno alcuni dei più importanti simboli architettonici della città come la chiesa di Santa Maria in Castello, situata in posizione panoramica all’estremità del colle; Palazzo Vitelleschi, magnifico edificio rinascimentale che ospita il Museo Archeologico Nazionale Etrusco; il palazzo comunale, con la sua elegante torre dell’orologio e la posizione dominante su piazza Giacomo Matteotti. “Passeggiare tra le vie del centro storico nelle ore serali significa immergersi in un’atmosfera rarefatta e suggestiva, lontana dal frastuono quotidiano, dove ogni angolo svela un dettaglio, una storia, un’emozione – afferma la guida turistica Claudia Moroni - Le luci soffuse, il silenzio e la bellezza della pietra antica creano un connubio perfetto per vivere Tarquinia con occhi nuovi”. L’appuntamento è fissato per le 21, a piazza Cavour. La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria, chiamando il 347 6920574.

©RIPRODUZIONE RISERVATA