CERVETERI - Riprendono le attività del gruppo di lettura Valcanneto. Sabato 23 settembre alle 16 al Centro Polivalente, l’appuntamento è con Vera Pegna, nota attivista, pacifista e scrittrice da alcuni anni residente a Cerenova.

In uno dei suoi libri più conosciuti, “Autobiografia del Novecento”, Vera Pegna ripercorre le tappe del proprio impegno politico e civile sempre dalla parte dell’umanità oppressa, del pacifismo e della giustizia, in particolare della lotta alla mafia (notevole la sua esperienza negli anni sessanta a Caccamo in Sicilia) e del sostegno al popolo palestinese.

«L’evento in programma, pertanto - spiegano gli organizzatori - vuole sintetizzare un lungo percorso di vita esemplare per coerenza e determinazione. In questo senso l’incontro sarà un’occasione per riflettere sulle nostre responsabilità nel contesto sociale per cercare di costruire un futuro migliore. All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerveteri, porterà il saluto dell’amministrazione comunale la vice-sindaca e assessora alla Cultura Federica Battafarano».

