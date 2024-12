CIVITAVECCHIA – Torna la musica al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con la terza edizione di “Uniti per la cultura: connubio tra musica e storia”, la rassegna organizzata dalla Pro Loco cittadina, grazie alla disponibilità della Direzione Regionale dei Musei Nazionali del Lazio e della Direttrice del MANC Lara Anniboletti.

Tre gli appuntamenti previsti a partire da domenica 1° dicembre alle 11 con un concerto del Quartetto della Filarmonica di Civitavecchia composto da Corrado Stocchi (I violino), Matteo Cristofori (II violino), Daniele Marcelli (viola) e Cristiano Bellavia (violoncello).

Le altre date, sempre con lo stesso orario, saranno domenica 8 con E. Di Zoppo (flauto), Corrado Stocchi (violino) e Luca Mancini (chitarra), e domenica 15 dicembre con gli studenti scelti tra le classi di Chitarra seguiti dal maestro Simonetta Camilletti e dal maestro Leonardo De Angelis del Conservatorio Statale Santa Cecilia di Roma.

Un incontro tra la musica e la storia, in un luogo di custodia per eccellenza del nostro patrimonio culturale che va ad arricchire, con questa rassegna, l’offerta natalizia della Pro Loco, che vede quest’anno un programma davvero ricco tra cui il concorso fotografico on line “Il mio Presepe”, l’iniziativa “Il Natale è la storia più bella” e il tradizionale appuntamento con la rappresentazione del Presepe Vivente “Seguendo la Cometa” in scena presso le Terme Taurine.

«Visto il grande successo degli anni precedenti – dichiara la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – abbiamo inteso riproporre la rassegna con rinnovata convinzione sempre sotto la Direzione Artistica del maestro Corrado Stocchi, che siamo certi sarà molto apprezzata dal pubblico».

«Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia è lieto di ospitare una manifestazione che nelle prime domeniche di Natale, crea un piacevole connubio tra arte e musica – sostiene la direttrice Lara Anniboletti – è uno dei progetti in collaborazione con la Pro Loco, una sinergia affermata che ha permesso la creazione di eventi di vario genere, che valorizzano il museo e lo rendono un luogo aperto e fruibile dai cittadini e dai turisti».

«Sono felice di partecipare per il terzo anno consecutivo a questa interessante manifestazione che crea un mix incredibile tra diverse arti, in un luogo particolare come il Museo – dichiara il maestro Corrado Stocchi Direttore Artistico dell’evento – sono sempre più convinto che Civitavecchia

meriti molto in termini di cultura».

«L’obiettivo è far avvicinare i ragazzi alla bellezza del patrimonio artistico offerto sia dal Museo sia dal sito delle Terme Taurine dove sono previste visite guidate dopo la performance – sostiene il maestro Simonetta Camilletti – in questo momento storico così delicato, riteniamo fondamentale sensibilizzare i giovani e il pubblico alle espressioni più meravigliose prodotte dall’umanità: l’arte e la musica».

Al termine di ogni appuntamento musicale ci sarà un momento di assaggio dei tipici biscottini natalizi civitavecchiesi con la narrazione delle ricette tradizionali di alcune famiglie storiche della ristorazione e non, il tutto coordinato dalla Lady Chef Patrizia Manunza.

