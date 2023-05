ACQUAPENDENTE a tutta Via Francigena nel weekend con un doppio appuntamento tra cultura, natura, musica, enogastronomia nello splendido paesaggio dell’Alta Tuscia: sabato 3 giugno è in programma Francigena con Gusto, mentre domenica 4 giugno si svolge la Francigena Romea Marathon. Due iniziative che rinsaldano e promuovono il fondamentale ruolo avuto dallo storico itinerario dei pellegrinaggi per la nascita e lo sviluppo di Acquapendente fin dall’Alto Medioevo.

Francigena con Gusto – il 3 giugno dalle 18 alle 23 – è l’evento organizzato dall’associazione culturale Arisa – Via Francigena, con il patrocinio del comune e in collaborazione con varie realtà locali. Prevista una serie di iniziative quali degustazioni di prodotti tipici locali nei banchi d’assaggio nel centro storico lungo gli antichi tracciati urbani della Via Francigena, spettacoli e intrattenimenti musicali nei cortili dei palazzi storici e delle chiese, artigianato, mercatini, mostre d’arte e di fotografia, conferenze. Il tutto con l’obiettivo di valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature. Filo conduttore dell’evento è l’esaltazione del gusto: gastronomico, musicale, artistico. Per ulteriori informazioni: www.francigenacongusto.it – 335.323032.

La Francigena Romea Marathon del 4 giugno è un importante evento dedicato al walking: una camminata non competitiva tra la Via Francigena e la non distante Via Romea Teutonica. Una manifestazione che coniuga storia, natura e sport, organizzata dal Comune di Acquapendente, in collaborazione con i Comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Bagnoregio, il supporto di Club Alpino Italiano – Sezione di Viterbo, Pro Loco Acquapendente, Croce Rossa – Comitato di Acquapendente, Protezione Civile di Acquapendente e di varie realtà locali, con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

Il percorso principale, della lunghezza di 42 chilometri, parte da Acquapendente e arriva a Civita di Bagnoregio. Il via alle ore 7.15 dalla Chiesa di San Francesco in Piazza Santa Maria. I percorsi alternativi, di varie lunghezze, sono i seguenti: Acquapendente-San Lorenzo Nuovo (11,90 km); Acquapendente-Bolsena (24,11 km); San Lorenzo Nuovo Bolsena (24,11 km); San Lorenzo Nuovo Civita di Bagnoregio (30,10 km), Bolsena-Civita di Bagnoregio (18,89 km). Per ulteriori informazioni: www.francigenamarathon.it – 339.2680840.

©RIPRODUZIONE RISERVATA