Artisti affermati come Anna e Ludwig, entrambi con nuovi singoli appena uscita e giovani talenti musicali della Tuscia si uniscono per Viterbo Music Festival. Oggi e domani la nuova edizione di Viterbo Music alla Festival alla Fiera di Viterbo: l’evento porterà anche fondi per il recupero dell’ala dell’ex facoltà di Agraria distrutta dall’incendio del 4 giugno scorso. Per ogni abbonamento venduto, infatti, saranno donati all’Unitus 5 euro dei 28 del costo totale. A presentare il festival sono stati, ieri mattina alla sala consiliare del Comune, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, l’assessora alla Promozione e alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi e la consigliera Alessandra Purchiaroni. Insieme a loro gli organizzatori Mattia Marcucci, del gruppo Big Family e direttore artistico Viterbo Music Festival e Francesco Schirripa, ideatore di Encore Festival e direttore artistico Viterbo Music Festival. Il 13 giugno è uscito il nuovo singolo di Anna, eseguito in anteprima a piazza del Popolo a Roma durante il Tim Summer Hits. I due astri della musica giovanile, Anna e Ludwig, hanno ottenuto già milioni di visualizzazioni dai loro brani. Ludwig ha pubblicato il suo brano in collaborazione con Sabrina Salerno. Si parte stasera con Karaoke 90, la live band experience con i successi degli anni ’90 e 2000, seguita dal Dj set di Ludwig e Big Family. Domani sarà la volta di Anna, l’artista donna più ascoltata d’Italia con oltre 7 miliardi di stream e 41 dischi di platino. Insieme a lei si terrà il safari party curato da Big Family con sonorità hip-hop, reggaeton e tribal house. Ma non finisce qui. Il calendario proseguirà anche a luglio e settembre. I cancelli si apriranno stasera alle 19 e chiuderanno alle 4 del mattino. In tutte le serate del Viterbo Music Festival ci saranno Food village, bar attivi, local market, musica dal vico e Dj Set, animazione tematica e ampio parcheggio a disposizione. «È fondamentale raccontare una città protagonista di grandi eventi - ha detto la sindaca Chiara Frontini – Cerchiamo di dare forma e rappresentare una rete di sostegno alle realtà culturali, sociali e sportive che possano dare valore aggiunto alla città. Si tratta di giovani imprenditori che vogliono investire nella loro città e non solo ragazzi che vogliono vedere nella loro città artisti di fama nazionale e internazionale». «La sinergia ha permesso un grande lavoro col privato – ha detto l’assessora Scardozzi -, stiamo lavorando per fare di Viterbo un polo attrattivo e di questo festival un riferimento. Gli artisti che ci saranno hanno importanza a livello nazionale e internazionale. Ci sarà anche una parte sociale e solidale. Si sta lavorando per tali eventi a Santa Rosa dentro il centro storico».

Francesco Schirripa ha poi spiegato che «da sempre collaboriamo con le realtà universitarie e gli studenti come fruitori di servizi, abbiamo deciso di cedere 5 euro per ogni abbonamento degli eventi del 20 e 21 giugno per ciò che é successo all’Unitus. Non si tratta di un concerto ma di un vero e proprio festival e lo abbiamo reso così affinché potesse accontentare tutti: ci sono stand espositivi, street food village, contest con 12 artisti e tre di loro potranno aprire l’esibizione di Anna, prima in tutte le classifiche digitali».

Mattia Marcucci, infine, ha descritto come si è arrivati a questa edizione. «Al festival - ha detto - ci sarà Anna che ha fatto 7 miliardi e mezzo di stream e che, prima del tour ufficiale, ha deciso di fare una tappa ufficiale a Viterbo: è incredibile, è un risultato ottenuto dopo un lavoro di anni. Gli artisti oggi costano tantissimo e funzionano in un periodo molto breve, la comunità invece resta. Creare un’arena che possa permettere agli artisti di esibirsi in una comunità che, a lungo andare, può ampliare l’offerta». La concomitanza del festival con gli esami di maturità è stata in qualche modo superata con una promozione specifica. «Un problema che stiamo riscontrando – ha concluso Marcucci - è che ci sono gli esami di maturità e vediamo che va bene la vendita di un biglietto singolo più che gli abbonamenti: la nostra promozione è regalare 100 abbonamenti per i liceali e 100 per gli universitari per fare capire che vogliamo creare uno spirito di collettività. Per farlo si possono contattare i nostri canali social, li apriamo da stasera (ieri sera, ndr). La pagina in una settimana e mezzo ha raggiunto 1 milione e mezzo di persone, 140 mila mi piace, è un volano per il brand cittadino».