BASSANO IN TEVERINA - Le opere di oltre 60 artisti italiani e internazionali sono protagoniste di un fine settimana nel borgo antico di Bassano in Teverina, con quattro mostre in programma. Una significativa occasione per scoprire il suggestivo centro storico e ammirare i lavori di pittura, scultura, fotografia esposti nelle gallerie d’arte.

Le inaugurazioni sono in programma sabato 16 marzo 2024 a partire dalle ore 11.00 in Via delle Fonti Alte. La Società Lunare presenta l’esposizione “Camera oscura delle meraviglie. Per una Wunderkammer permanente della Società Lunare“, con opere realizzate da decine di artisti di alto livello provenienti da tutto il mondo.

Edizioni e Galleria Cervo Volante propongono invece “Il segreto delle radici“, mostra di Jessica Moroni, mentre La Bottega della Fotografia allestisce “Il Palazzo“, con gli scatti di Marco Paolini, i quali raccontano come gli uomini rubano e distruggano tutto ciò che pensano dia loro ricchezza e potere ma non sanno che il tempo, lentamente, trasforma un luogo abbandonato in uno spazio pieno di fascino e bellezza.

Infine, alle 11.30, presso lo Spazio Progetti ecco “In-Coerenze“, a cura di Eliana Masulli, promossa dal Parco internazionale di scultura contemporanea Sculture in Campo ETS presieduto da Lucilla Catania. In mostra opere di Alfonso Talotta, Alberto e Alessandro Agostini, Rachele Capocecera, Michela Petrocchi, Mauro Mellini.

